【ワシントン時事】トランプ次期米大統領（７８）は１３日、共和党下院議員団との会合で、憲法で禁じられている大統領３選を目指すかのような冗談を飛ばした。「あなた方が『彼はとても優秀だから、（３選に向け）何か別の方法を考え出さないといけない』と言わない限り、私は再び立候補しないだろう」と語った。米メディアによると、聴衆の議員団からは笑い声が漏れた。トランプ氏は４月の米誌インタビューで、任期延長のため