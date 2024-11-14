東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値164.24高値164.80安値163.64 165.97ハイブレイク 165.39抵抗2 164.81抵抗1 164.23ピボット 163.65支持1 163.07支持2 162.49ローブレイク ポンド円 終値197.58高値197.82安値196.66 199.21ハイブレイク 198.51抵抗2 198.05抵抗1 197.35ピボット 196.89支持1 196.19支持2 195.73ロ&#1254