東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.54高値8.63安値8.51 8.73ハイブレイク 8.68抵抗2 8.61抵抗1 8.56ピボット 8.49支持1 8.44支持2 8.37ローブレイク シンガポールドル円 終値115.78高値115.98安値115.44 116.57ハイブレイク 116.27抵抗2 116.03抵抗1 115.73ピボット 115.49支持1 115.19支持2 114.95ローブレイ