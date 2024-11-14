東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6485高値0.6546安値0.6480 0.6593ハイブレイク 0.6570抵抗2 0.6527抵抗1 0.6504ピボット 0.6461支持1 0.6438支持2 0.6395ローブレイク キーウィドル 終値0.5880高値0.5947安値0.5876 0.5997ハイブレイク 0.5972抵抗2 0.5926抵抗1 0.5901ピボット 0.5855支持1 0.5830