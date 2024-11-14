通貨別短期トレンド一覧 1.ドル＜↑↑＞ 2.スイスフラン＜↑＞ 3.円＜↓＞ 4.ポンド＜↓＞ 5.カナダドル＜↓＞ 6.NZドル＜↓＞ 7.ユーロ＜↓＞ 8.豪ドル＜↓↓＞ 11月14日8時15分時点