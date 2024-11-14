ＮＹ原油時間外取引下落、イスラエルがレバノン停戦準備か 東京時間08:29現在 ＮＹ原油先物DEC 24月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝68.10（-0.33-0.54%） イスラエルのネタニヤフ首相補佐官が今週トランプ氏に対し、イスラエルはレバノンでの停戦合意を進めていると伝えた。イスラエルはトランプ氏への「お祝い」としてレバノン停戦の準備を進めている。次期大統領に外交政策での勝利をもたらす狙いがあるとワ