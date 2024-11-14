立憲民主党は、来年夏の参院選に向けた総合選挙対策本部の本部長代行について、小沢一郎衆院議員が就任する方向で最終調整を進めていることがわかった。FNNの取材に対し、関係者が14日、明らかにした。立憲は14日、参院選に向けた総合選挙対策本部を立ち上げる予定で、衆院選に続き、野田佳彦代表が本部長を務め、小沢氏はナンバー2にあたる本部長代行に就任する方向。野田氏は13日夜、小沢氏と会談した後、FNNなどの取材に応じ、
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