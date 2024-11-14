今年の「世界デジタル競争力ランキング」が公表され、67の国・地域のうち日本は去年より一つ順位を上げ31位でした。このランキングは行政やビジネスモデル、社会の変革につながるデジタル技術の導入や活用の状況をみるものです。スイスのビジネススクールが統計データや経営者らへのアンケートをもとに毎年公表しています。今年の1位はシンガポールで、10位以内に韓国、香港、台湾や北欧のデンマーク、スウェーデン、ノル