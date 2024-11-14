今年で50周年を迎えたハローキティと、57周年のリカちゃん。長年、日本はもちろん世界中を笑顔にしてきたふたりのペシャル対談が実現。子どもから大人まで幅広い人気だが、それぞれの魅力やコラボの思い出とは？ 多岐にわたる活躍の中で、リカちゃんが最近驚いたハローキティの活動も教えてくれた。【写真】めちゃカワ！ ハローキティ×リカちゃん対談シーン■リカちゃんがハローキティをお祝い、長い間活躍するふたりはお互いを