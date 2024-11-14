米国のトランプ次期大統領は13日、新政権の国務長官にマルコ・ルビオ上院議員（53、フロリダ州）を指名したと発表した。共和党の重鎮で対中強硬派として知られ、ウクライナ支援には懐疑的な立場を取る。一方、米情報機関のトップとなる国家情報長官には、民主党の下院議員だったトゥルシ・ギャバード氏（43）を指名した。米ニューヨークで10月27日、トランプ前大統領の選挙集会で演説するトゥルシ・ギャバード氏=APルビオ氏は