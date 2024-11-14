・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８０３０．３３（＋４．５６） ・ドイツ・ＤＡＸ １９００３．１１（－３０．５３） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７２１６．８３（－１０．１５） ・ロシア・ＲＴＳ ８８５．１８（－１．３８） 出所：MINKABU PRESS