・ＮＹダウ４３９５８．１９（＋４７．２１） 高値４４１４１．３３ 安値４３８２９．９８ ・Ｓ＆Ｐ５００５９８５．３８（＋１．３９） ・ナスダック総合指数１９２３０．７２５（－５０．６７６） 出所：MINKABU PRESS