・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６８．４３ドル（＋０．３１ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝２５８６．５ドル（－１９．８ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３０５９．０セント（－９．６セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５４１．００セント（－１１．２５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４２６