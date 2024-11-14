NHK杯で来日フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯は10日まで、東京・代々木第一体育館で行われた。大会を終えたオルガ・ミクティナ（オーストリア）は、自身のインスタグラムで日本文化と食を堪能したことを報告。日本のファンにも感謝を伝えている。着物の女性、スクランブル交差点、招き猫、提灯…目に映る全てに魅了されたようだ。ミクティナは、自身のインスタグラムに「2024年NHK杯。多くの感動とア