韓国女子フィギュアスケートのウィ・ソヨン選手が2024年11月11日にインスタグラムを更新し、8日から10日まで行われた「NHK杯国際フィギュアスケート競技大会」終了後に行われた晩さん会の様子を公開した。バンケットに出席...青木祐奈選手との2ショットもNHK杯女子シングルは、坂本花織選手が1位、千葉百音選手が2位、青木祐奈選手が3位と、日本勢がトップ3を独占した。ソヨン選手は173.77点で7位だった。そんなソヨン選手が11日、