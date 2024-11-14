女優の沢井美優（３７）が１４日に自身のインスタグラムを更新し、第１子出産を発表した。夫のお笑いコンビ「ティモンディ」の高岸宏行（３２）も自身のユーチューブチャンネルで誕生を報告した。沢井は「みなさまへ」と題し「私事ではございますがご報告させていただきます。先日、新しい命が舞い降りてきてくれました」と出産したことを報告。赤ちゃんの写真をアップして「いつも応援してくださっているみなさま、関係者のみ