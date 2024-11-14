10月28日に88歳で死去した漫画家・楳図かずおさん唯一の監督作品「マザー」（2014年）が、公開以来10年を経て再上映されることが決まった。生前住居を構えたゆかりの地、東京・吉祥寺の映画館、アップリンク吉祥寺で15日から上映される。 【写真】楳図かずお役を演じた片岡愛之助、もちろん服は赤白ボーダー！ 楳図さん自ら原案・脚本も手掛ける同作は、多くの読者を魅了してきた楳図作品創造の秘密を解き