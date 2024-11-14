俳優アーノルド・シュワルツェネッガーの娘であるキャサリン・シュワルツェネッガー（34）と俳優クリス・プラット（45）夫妻に3人目の赤ちゃんが誕生した。「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」シリーズなどで人気のクリスとの間に、エロイーズ・クリスティーナちゃん（2）とライラ・マリアちゃん（4）を持つ作家のキャサリンは、ソーシャルメディアを通じてフォ&#125