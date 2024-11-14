「11月14日」。今日は何の日でしょう？答えは「世界糖尿病デー」！糖尿病の予防は生活習慣のチェックから！11月14日は、2006年（平成18年）に国連総会において制定された「世界糖尿病デー（WorldDiabetesDay：WDD）」です。糖尿病と深い関係のあるインスリン（膵臓から分泌されるホルモン）を発見したカナダのフレデリック・バンティング医師（1891〜1941年）の誕生日にちなみこの日になりました。厚生労働省が3年ごとに行って