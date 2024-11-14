アントニー・ブリンケン米国務長官は１３日、北朝鮮のウクライナ戦争派兵に断固として対応すると警告した。ブリンケン長官はこの日、ベルギー・ブリュッセルのＮＡＴＯ本部で開かれた北大西洋理事会（ＮＡＣ）の出席に先立ち、「北朝鮮軍が戦闘に投入され、現在、文字通り戦闘中」とし、「これは断固とした対応を要求し、そうするつもり」と述べた。韓国と米国が、ロシアに派兵された北朝鮮軍が、東部クルスクでロシア軍とともにウ