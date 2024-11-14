女性のかかるがん第1位の乳がん。罹患のピークは40代後半から閉経後の60代前半だが、70代でかかるケースも少なくない。日本赤十字広島看護大学の元教授である迫田綾子さんも、その一人。【写真】迫田さん本人が描いた“乳がん手術直後の自分”自分で気づいた左胸の小さなしこり大学病院に長年勤務しながら2人の子育てに邁進。その後大学院にも進学し、70歳まで教授として活躍した。定年後、老後を楽しもうと思っていた矢先に72