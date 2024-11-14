11月12日、森戸知沙希がInstagramを更新した。【写真】美スタイル際立つバックSHOTも公開11月5日に、デビュー10周年記念写真集『Co10r Moment』を発売した森戸。今回の投稿では、「#オフショット #co10rmoment」などのハッシュタグを連ねると、グリーンのタイトなミニワンピースにハイヒールを合わせ、メリハリのある美しい脚を披露した写真を公開した。この投稿に対し、ファンからは「脚が長い」「大人っぽいちぃちゃんレアな気が