11月13日、かまいたち・山内健司がInstagramを更新した。【写真】アニメ柄を着こなしたラフなロンT姿なども公開山内は、自身のInstagramアカウントにて、「先日、ジョイサウンドに家族で行ってカラオケした」「子供たちにドンピシャの電車ルームみたいなのがあって、めちゃくちゃそれで遊んでた」と報告。続けて、「車掌さんのアナウンスマイクでも歌えるようになってて、それがマイクとして使えると気付いてから次男が大絶叫しま