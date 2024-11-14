アゴダとアマデウスは提携し、アジア太平洋地域でのフライトの提供を強化する。アゴダは、アマデウス・トラベル・プラットフォームを活用し、アプリやウェブサイトで多くの低価格のフライトへの選択を提供でき、ホテルやアクティビティも含め、シームレスに予約ができるようになる。タイから開始し、その後にアジア全体で展開する。