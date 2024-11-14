SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（31）が14日までに自身のインスタグラムを更新。ニット＆ミニスカの“秋コーデ”を披露した。「もけもけなのにコンパクトで何にでも合わせやすいニット。スタイルアップすぎるサテン素材のリボン付きスカート(インナーパンツ付き)どっちも着回ししやすいのでおすすめ」とつづり、ニット＆サテンのミニスカ姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「メッチャ素敵」「可