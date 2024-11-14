Svea Herbst-Bayliss[ニューヨーク １３日 ロイター] - トランプ氏を支持してきた米著名アクティビスト（物言う投資家）のネルソン・ペルツ氏は１３日、米選挙後の株高が途切れることなく続くとは考えていないと述べた。ペルツ氏は米ＣＮＢＣが開いた投資家イベント「デリバリング・アルファ・カンファレンス」で、トランプ氏の当選で株価は上昇し続けるかとの質問に対し「木は空まで伸びない。途切れることなく伸びることはな