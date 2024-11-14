韓国の人気バラエティ『知ってるお兄さん』でレギュラー出演中の歌手ミン・ギョンフンと、同番組の元プロデューサーで新婦のシン・ギウンによるウェディングフォトが公開された。【写真】韓国女性歌手、型破りの“網タイツ”ウェディングフォト本サイト提携メディア『OSEN』は11月13日、ミン・ギョンフンとシン・ギウンの結婚式の招待状、さらには2人のウェディングフォトを入手した。ミン・ギョンフンは最近、自身がレギュラー出