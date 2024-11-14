子どもから大人まで幅広い年代に長年愛されている「プリン」。味わいも食感もさまざまなものがありますが、今回は豆乳や野菜など素材のおいしさを活かした自然な甘さの手作りプリンに注目。少ない材料で手軽に作れる、やさしい味わいのプリンレシピをご紹介します。さつまいもやかぼちゃなど秋の味覚を使った自家製プリンは必見です。豆乳や野菜を使って、プリンを作ってみよう！豆乳はちみつプリン出典：https://www.instagram.co