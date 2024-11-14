本人は放火を否定かつて証券業界のガリバーと呼ばれた野村證券に異変が起こっている。10月31日には国債の先物取引における相場操縦で、2176万円の課徴金を納入。その前日には同社の元社員が広島県警に逮捕された。「広島支店の営業職だった梶原優星容疑者（29歳）が、7月28日に広島市西区の資産家宅に放火し、強盗殺人を企てた疑いです。80代の夫婦に睡眠薬を飲ませて朦朧とさせたうえ、住宅に火をつけて現金およそ2600万円が入っ