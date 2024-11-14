【心理テスト】恋人への尽くし度Question.部屋の家具を新調することにしたあなた。まずはどの家具から買い替えますか？A：ベッドB：カーテンC：テーブルD：チェスト【診断結果】A：ベッドあなたの恋人への尽くし度は【80％】。「自分と過ごす時間を一番楽しい時間にしてあげたい！」と思っているあなたは、とても尽くし上手。手料理を振舞ったり、誕生日や記念日にも力を入れてお祝いすることが大好きですよね。しかし、恋人から思