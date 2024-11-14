ネバダ州にたたずむ合法風俗「Chicken Ranch」2011年に出版された著『Prostitution in the Digital Age（デジネル世代の売春）』によると、ネバダ州における合法売春ビジネスの年間収益は7500万ドルに及ぶそうだ。一方、同州の経済をギャンブルと観光業によって支えるラスベガスで非合法に肉体を売る行為の一年の総額は、およそ500万ドルとなるという。デジタル世代とは、コンピューターやネットを通じて簡単に情報を入手できる層