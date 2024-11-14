11月9日（土）に放送した「ブレイクスルー」を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】住友林業が花粉症対策に「無花粉スギ」…木製の人工衛星まで！最新研究で“木の限界”に挑む小説家・真山仁が現場取材！ 世の中を変えようと、常識や限界を突破して新たな道を切り拓こうと挑戦するプロジェクトリーダー・起業家・研究者