元テレビ東京でフリーの松丸友紀アナウンサー（43）が13日、自身のインスタグラムを更新。21年ぶりに日本テレビを訪れたことを報告した。「今日は採用試験ぶりの日テレへ」と日本テレビを訪れたことを報告。「実に21年ぶり！！」と明かした。「帰りに同期の鳥羽くんとばったりエレベーターで出会えて感激！！」と同局の元アナウンサー・鳥羽博剛氏との再会を喜んだ。「もう1人の同期の中野アナとは残念ながら会えず」と同