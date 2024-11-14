ニトリグループのアパレルブランド｢N+｣より、“穿くダウン”として話題のダウンパンツシリーズから、今季の新商品を紹介いたします。10⽉下旬より、N+全店とニトリネット、N+公式通販サイトで販売を開始しております。ぜひ、店頭もしくはデジタルカタログでご覧ください。すっきり見えてあたたかい、話題のファッションアイテムです。 N+のダウンパンツ N+のダウンパンツは、前面の充填物にダウン80%、フェ