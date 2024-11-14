みなさんは旦那さんとの家事分担はどのような感じですか？子どもが生まれる前の家事は、私が8割、旦那は2割くらいの家事分担でした。料理や洗い物、掃除は私、旦那はお風呂を洗うこととゴミ捨てくらい。いつの間にかそのように役割分担が決まっていて、私も余裕があったのでとくに文句を言わずにやっていました。しかし子どもが生まれてみれば育児で家事をする余裕もなくなり……。旦那に家事と育児の分担を願い出たのですが、な