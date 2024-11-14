毎週月曜日から金曜日まで放送されているNHK連続テレビ小説『おむすび』（土曜日は1週間の振り返り）。11月15日放送の第35話では、結（橋本環奈）が栄養を学ぶために専門学校に行きたいと伝える。 参考：『おむすび』第7週は橋本環奈がさらにキラキラ？演出家が称える佐野勇斗との恋愛パート 翔也（佐野勇斗）が甲子園をかけた決勝戦に敗れるも、新たな目標に向かって進むことを宣言した第34話。 第35話では、高