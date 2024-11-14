【ニューヨーク時事】１３日のニューヨーク外国為替市場では、トランプ次期米政権の政策を巡る不透明感を背景に円売り・ドル買いが進行、円相場は一時１ドル＝１５５円６３銭と、約３カ月半ぶりの安値を付けた。午後５時現在は１５５円４５〜５５銭と、前日同時刻比８８銭の円安・ドル高。