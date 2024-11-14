＜朝鮮日報＞マスクの革新ＤＮＡ米政府に植え付ける…歳出削減の司令塔に＜東亜日報＞「トランプ・ストーム」が韓国経済を強襲金融・内需・輸出すべて揺るがす＜中央日報＞大統領室二極化解消に積極対応へ…最大野党の予算要求も受け入れ＜ハンギョレ＞文前大統領「北と米国、対話再開する」政府に対北朝鮮政策の転換促す＜京郷新聞＞世界一の富豪・マスク政府改革の実権握る＜毎日経済＞投資ブラックホールの米国韓国