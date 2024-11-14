＜大相撲十一月場所＞◇四日目◇13日◇福岡・福岡国際センター【映像】いったい何が？ 実際の取組の様子前頭七枚目・遠藤（追手風）と前頭五枚目・琴勝峰（佐渡ヶ嶽）の一番で、突如として琴勝峰が後ろに倒れ込むアクシデントが発生した。館内はざわめき、放送席でも「危ない！」「大丈夫でしょうか」と心配の声が上がった。立ち合いやや様子をうかがって立った遠藤。突き放され土俵際まで追い込まれた遠藤だったが、琴勝峰が