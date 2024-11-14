米上院共和党が、院内総務にジョン・スーン議員（左）を選出した/Andrew Harnik/Getty Images（ＣＮＮ）米上院共和党は１３日、院内総務にジョン・スーン議員（サウスダコタ州）を選出した。スーン氏は共和党が結束していることをアピールし、トランプ次期大統領のアジェンダ（課題）に積極的に取り組む姿勢を示した。スーン氏は上院共和党トップの院内総務を２００７年から務めているミッチ・マコネル議員（ケンタッキー州）の後