日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） ホンダ1340（+15+1.13%） オリックス3350（+10+0.30%） クボタ1934（-14-0.72%） みずほＦＧ3514（+29+0.83%） 野村ＨＤ894（-6-0.67%） トヨタ自動車2679（+17+0.64%） （注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出