その年に登場したテレビ製品の中から、“読者に本当にオススメしたい優れたモデル”を選ぶ「AV Watchアワード」。既報の通り、栄えある2024年のナンバーワンテレビには、パナソニックの4K有機ELテレビ「TV-65Z95A」と、ソニーの4KミニLED液晶テレビ「K-65XR90(BRAVIA 9)」が選出されました。今回は、アワードの締めくくりイベントとして、選考会後に行なった座談会の模様を、前後編の2回に分けて掲載しま