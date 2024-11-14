東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値155.46高値155.62安値154.34 157.22ハイブレイク 156.42抵抗2 155.94抵抗1 155.14ピボット 154.66支持1 153.86支持2 153.38ローブレイク ユーロドル 終値1.0564高値1.0653安値1.0556 1.0723ハイブレイク 1.0688抵抗2 1.0626抵抗1 1.0591ピボット 1.0529支持1 1.0494支持2 1.0432ロ&#12