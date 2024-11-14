○経済統計・イベントなど ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 ０９：０１英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数 ０９：３０豪・失業率 ０９：３０豪・新規雇用者数 １９：００ユーロ・鉱工業生産 １９：００ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，改定値） ２２：３０米・卸売物価指数 ２２：３０米・新規失業保険申請件数 ２２：３０米・失業保険継続受給者数 ○決