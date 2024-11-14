2025年1月24日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国公開される『ゴールドフィンガー巨大金融詐欺事件』の日本版ポスタービジュアルと予告編が公開された。 参考：トニー・レオンとアンディ・ラウが20年ぶりの共演『ゴールドフィンガー』2025年1月公開 本作は、総製作費70億円を投じて、香港黄金時代を再現したエンターテインメント大作。1980年代、イギリスによる植民地支配の