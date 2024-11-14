１３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円４６銭前後と前日に比べて８５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１６４円２４銭前後と同１銭程度のユーロ安・円高とほぼ横ばいだった。 この日に米労働省が発表した１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前月比の上昇率が０．２％、エネルギー・食品を除くコア指数は同０．３％といずれも市場