セガが贈る最新のラッキーくじ「ハイキュー!! Pastel Art Collection」が、2024年11月8日から全国のローソン、ミニストップ、NewDays、各種ホビーショップなどで順次発売されている。【画像】店舗版ラストラッキー賞を見るセガ ラッキーくじ「ハイキュー!! Pastel Art Collection」メインイラスト今回のラッキーくじの特徴は、なんといってもそのパステルカラーと優しいタッチのイラスト。普段はクールでかっこいいキャラクターた