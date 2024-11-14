JVCケンウッドは11月下旬に、「Victor」ブランドから、ハイブリッドノイズキャンセリング機能を搭載したワイヤレスヘッドホン「HA-S99N」を発売する。価格はオープンで、実勢価格は1万5950円前後の見込み。「HA-S99N」の装着イメージ●軽量化と装着感向上を追求「HA-S99N」は、ハウジング裏にハニカムリブ構造を採用するとともに、各機構やパーツの強度も担保した設計によって、「Victor」史上最軽量となる重さ約195gを実現し