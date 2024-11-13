親が認知症にならないために未然にできることは何か。今回は、認知症の予防に効果的な運動や知的活動を「ふくろうクリニック自由が丘」の伊澤先生に伺いました。≫ 「認知症」とは？症状・原因についても解説します！ 監修医師：伊澤 真理子（ふくろうクリニック自由が丘 副院長） 東邦大学医学部卒業。東邦大学医療センター大橋病院勤務後の2021年、東京都世田谷区に位置する「ふくろうクリニック自由が丘」の副院