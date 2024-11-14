リネットジャパングループ [東証Ｇ] が11月14日朝(08:00)に決算を発表。24年9月期の連結最終損益は18.8億円の赤字(前の期は3.5億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、25年9月期は2億円の黒字に浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結最終損益は1.3億円の赤字(前年同期は1.2億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の2.0％→-3.8％に急悪化した。 株探ニュース